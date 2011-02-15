В Верховной Раде принесли присягу восемь новичков
11:49, 15 февраля 2011Политика
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6 - ПР, 1 - БЮТ, 1-КПУ
В Верховной Раде Украины принесли присягу шестеро народных депутатов от Партии регионов и по одному представителю «БЮТ-Батькивщины» и КПУ.
Как передает корреспондент УНИАН, принесли присягу представители Партии регионов Сергей АНДРОС, Анатолий СТЕПАНЕНКО, Владимир ЛИТВИНОВ, Василий ЕВТУХОВ, Павел СОЛТУС, Игорь ЗВАРИЧ, а также представитель «БЮТ-Батькивщины» Станислав БЕРЕЗКИН и представитель КПУ Владимир ЛЕЩЕНКО.
Председатель ВР Владимир ЛИТВИН сообщил, что народные депутаты С.АНДРОС, А.СТЕПАНЕНКО, В.ЛИТВИНОВ, В.ЕВТУХОВ, П.СОЛТУС, И.ЗВАРИЧ вошли в состав фракции Партии регионов.
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