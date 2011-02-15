Януковича в Харькове встретили Добкин с Кернесом

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл в Харьков с рабочей поездкой.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, самолет Президента, который приземлился в международном аэропорту «Харьков», встретили председатель ОГА Михаил ДОБКИН, харьковский городской председатель Геннадий КЕРНЕС и председатель Харьковского областного совета Сергей ЧЕРНОВ.

Как сообщал УНИАН, в ходе поездки в Харьков В.ЯНУКОВИЧ возложит цветы к Мемориальному комплексу воинам, погибшим в Афганистане, ознакомится с работой ОАО «Хартрон». Также глава государства примет участие в расширенном заседании регионального Комитета по экономическим реформам и пообщается с прессой.