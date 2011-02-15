Герман объяснила, что Янукович имел ввиду под «наследственностью власти»

Когда Янукович говорил о наследственности власти, он не имел ввиду своих родственников.

Замглавы АП Анна Герман прокомментировала слова Виктора Януковича о наследственности власти, сказанные им во время пребывания в Херсоне.

По ее мнению, слова президента означают, что следующая власть должна взять на вооружение все самое лучшее, что делает власть нынешняя.

"Президент сказал, что власть должна быть наследственной. Это значит, что все самое лучшее, что делает нынешняя власть, следующая власть должна продолжить", - отметила Герман.

DELFI