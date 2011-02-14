Янукович поручил черниговскому губернатору контролировать ситуацию

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил председателю Черниговской областной государственной администрации Владимиру ХОМЕНКО лично контролировать ситуацию на основных бюджетообразующих предприятиях области.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом сообщил В.ХОМЕНКО после завершения встречи с В.ЯНУКОВИЧЕМ, которая состоялась в Киеве.

В.ХОМЕНКО проинформировал Президента о ситуации, которая сложилась в Черниговской области. «Особое внимание было уделено социально-экономическому состоянию региона», - отметил он.

«Был детальный доклад об основных бюджетообразующих предприятиях области. В первую очередь это касалось предприятий «Химволокно», Черниговского завода радиоприборов (ОАО «ЧеЗаРа»), других предприятий, которые являются бюджетообразующими как для города Чернигова, так и для области, на которых работает значительное количество работников», - отметил В.ХОМЕНКО.

По его словам, он также доложил главе государства о выполнении в области Указа Президента «О мерах по обеспечению приоритетного развития образования в Украине». Во исполнение этого Указа в области построят четыре школы, улучшат условия обучения в «опорных» учебных заведениях, а также в системе дошкольного образования. В.ХОМЕНКО сообщил, что в 2012 году планируется открыть две новых сельских школы - в поселке Седнив и с. Новая Басань. Еще одну школу откроют в г. Носовка, а в г. Прилуки возведут новый корпус гимназии №1.