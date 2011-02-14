Наливайченко требует от Могилева уволить руководство одесской ГАИ

«Наша Украина» требует увольнения руководителей одесской ГАИ.

Об этом заявил председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО по поводу безосновательного задержания 12 февраля активиста «Дорожного контроля» Дмитрия ГОВЕРДОВСКОГО, которого суд приговорил к пяти сутках ареста, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Мы являемся свидетелями того, как вместо защиты людей, в милиции прибегают к наглому сведению личных счетов», - отметил он.

По мнению В.НАЛИВАЙЧЕНКО, сегодняшние преследования Д.ГОВЕРДОВСКОГО - это месть одесского ГАИ за то, что активист «Дорожного контроля» стал на защиту закона во время того, когда один из работников ГАИ при исполнении обязанностей выразил публичное пренебрежение к государственному украинскому языку.

Таким образом, считает В.НАЛИВАЙЧЕНКО, чиновники «в погонах» хотят запугать граждан, которые готовы активно отстаивать свои права в случае незаконных действий представителей МВД, и в очередной раз “досказывают обществу свою наглость, безнаказанность и вседозволенность”.

«В случае с Д.ГОВЕРДОВСКИМ очевидным является украинофобское намерение отбить охоту украинцам в южных и восточных регионах становиться на защиту своих языковых прав», - отметил руководитель политсовета.

«Сложившаяся ситуация выходит за всякие допустимые границы. От имени «Нашей Украины» требуем от министра внутренних дел МОГИЛЕВА немедленно уволить руководителей одесской ГАИ с занимаемых должностей за этот случай нескрываемого произвола», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он добавил, что в соответствии с Законом «О милиции», первой задачей сотрудников МВД является «обеспечение личной безопасности, защита прав и свобод, законных интересов граждан», «и в украинской милиции не место оборотням, которые не способны защитить людей, выполнять наши законы и не имеют представления о чести и порядочности украинских правоохранителей”.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил, что «Наша Украина» и народные депутаты от партии берут эту ситуацию под особый контроль, о чем свидетельствуют соответствующие депутатские обращения, и будут сопровождать ее развитие.

Как сообщал УНИАН, 22 января инспектор Одесского горуправления ГАИ Александр ШВЕЦ при исполнении служебных обязанностей отказался общаться на государственном языке с водителем остановленного им частного автомобиля. Во время разговора старший сержант А.ШВЕЦ заявил: "Не понимаю телячьего языка".

Это было записано на видео Д.ГОВЕРДОВСКИМ и размещено на сайте «Дорожного контроля».

По результатам служебного расследования А.ШВЕЦ был уволен со службы в ГАИ.

12 февраля приблизительно в 3 часа ночи сотрудники ГАИ Одессы остановили автомобиль активиста «Дорожного контроля» Д.ГОВЕРДОВСКОГО и задержали его.