Ехануров подготовит программу действий для нового правительства

Премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ подготовит проект программы деятельности для нового правительства.

Об этом он сообщил журналистам в пятницу вечером.

«Я выступлю с проектом программы действий правительства, который мы будем предлагать будущему правительству», - сказал премьер.

«Это для того, чтобы не было так, что люди приходят и начинают с чистого листа. Я постараюсь, чтобы эта программа была максимально согласована с коалиционным соглашением», - добавил он.

Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что планирует озвучить свой вариант программы для нового правительства уже 18 мая во время встречи с представителями Совета предпринимателей при Кабинете Министров и представителями ассоциаций товаропроизводителей Украины.

На этой встрече, по словам премьера, также будет озвучено обращение бизнеса к власти.