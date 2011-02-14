Луценко: Жизнь в тюрьме намного честнее

Содержащийся с конца прошлого года в Лукьяновском СИЗО экс-министр внутренних дел Юрий Луценко в интервью Коммерсантъ-Украина рассказал об условиях пребывания в следственном изоляторе.

"Условия содержания стандартные – камера площадью 9 кв. м на троих, железные нары. Кирпичный стол, кирпичный стул, цементный пол. Умывальник и отхожее место начала прошлого века. Есть телевизор, кипятильник, электролампа. Единственное украшение – страница из "Зеркала недели" с изображением Деда Мороза за решеткой и надписью "Не спрашивай, по ком звонят новогодние колокольчики".

По словам экс-министра никаких привилегий он не просил. "В армии в свое время я служил, так что особых проблем бытового характера не испытываю. Конечно, остро ощущается оторванность от семьи. Спасают книги. На днях перечитал "Фиесту" любимого Хемингуэя. Там есть очень хорошие строки: "Не падай духом. Никогда не падай духом. Секрет моего успеха. Никогда не падаю духом. Никогда не падаю духом на людях".

Также Луценко отметил: "Что касается жизни в тюрьме, то она намного честнее, чем на свободе. Конечно, есть здесь и воры, и взяточники, и грабители. Но никто не разглагольствует о наведении порядка во имя построения новой страны для людей так, как это делают нынешние мегаворы, взяточники и грабители при власти".