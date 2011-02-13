Порошенко считает причиной свержения Мубарака непрозрачность власти
Политик советует усвоить урок
Бывший министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО считает, что причиной свержения Президента Египта Хосни МУБАРАКА является непрозрачность действий власти.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера в эфире программы Шустер Live на Первом национальном телеканале.
«Я думаю, что это урок для всего мира. В условиях, когда власть отгораживается от общества заборами, в условиях, когда фальсификация выборов... Мы знаем, что недавно завершились парламентские выборы, на которых партия Х.МУБАРАКА в очередной раз получила большинство, и народ понял, что от воли народа, который является носителем государственной власти, фактически ничего не зависит», - сказал П.ПОРОШЕНКО.
Он подчеркнул, что события в Египте имели сугубо политические причины, поскольку в этой стране наблюдался высокий рост ВВП и низкая инфляция.
«В стране не проводились реформы, в стране несправедливо распределялся ВВП, в стране была подавлена демократия», - отметил экс-министр.
В то же время он подчеркнул, что реакция мирового содружества на события в Египте была очень сдержанной, потому что была опасность утраты контроля над ситуацией. Однако, по мнению П.ПОРОШЕНКО, это было негативно воспринято внутри Египта, где превалируют антизападные настроения.