Онопенко заявляет, что на судей усилилось давление

Председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО заявляет, что после судебной реформы усилилось административное давление на систему правосудия.

Об этом В.ОНОПЕНКО заявил в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

"Есть попытка руководить судами, давать указания. Сегодня, после судебно-правовой реформы, мы чувствуем, что правосудие не стало более эффективным, справедливым или оперативным. Но оно стало более ручным – поступило указание судьи, что надо принять такое решение, и редко когда судья примет другое решение, поскольку он знает, что завтра пойдет в Высший совет юстиции", - сказал В.ОНОПЕНКО.

По его словам, сейчас судьи боятся принимать законные решения.

"Страшнее всего, что сегодня происходит, это административное давление на судей. Возьмем пример Франции. Когда Президент САРКОЗИ сказал, что ему не понравилось что-то в решениях судей Франции, что сделали судьи? Они все забастовали на 5 дней. И сказали, что это давление", - добавил председатель Верховного Суда.