Эксперт считает, что коммунисты могут выйти из коалиции

Представители крупного капитала могут использовать изгнанного из КПУ Леонида ГРАЧА для дробления левых сил.

Такое мнение высказал директор Центра политического анализа «Стратагема» Юрий РОМАНЕНКО в комментарии, переданном УНИАН.

Как отметил эксперт, «сейчас мы видим, что Л.ГРАЧ играет в типовую игру на контрходе, стараясь придать максимально скандальный характер своим сообщениям. Последнее интервью Леонида Ивановича «Обкому» иначе как истерикой не назовешь, поскольку ряд тезисов, которые он там забросил - за гранью приличия даже для украинской политики».

По мнению Ю.РОМАНЕНКО, подобный характер заявлений Л.ГРАЧА свидетельствует, что он прекрасно осознает, что лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО «технично переиграл его. Поэтому Л.ГРАЧУ ничего не осталось, как резко повысить уровень критики, чтобы удерживать в фокусе внимание СМИ к данной ситуации».

В тоже время Ю.РОМАНЕНКО считает, что есть несколько позитивных моментов в этой ситуации: «Во-первых, изгнание Л.ГРАЧА резко повысило интерес общества к левым в Украине. Очевидно, что необходимость внутренней реструктуризации для КПУ, да и других левых партий не просто назрела, но и перезрела. Конечно же, смешно из уст Л.ГРАЧА, за спиной которого бизнес-группа с аквапарками, гостиницами и прочей атрибутикой преуспевающего бизнесмена, слышать риторику о построении «ленинской партии». Но, в то же время, коммунисты хочешь-не хочешь должны ответить сегодня на вопросы, которые волнуют общество: какой должна быть социальная политика, какой может быть пенсионная реформа, Жилищный кодекс и т.д. В противном случае, они будут вытолкнуты. Во-вторых, очевидно, что исключение Л.ГРАЧА дает КПУ реальный шанс начать модернизацию партии в соответствии с сегодняшними реалиями».

Как сказал Ю.РОМАНЕНКО, «после ухода Л.ГРАЧА в крымское отделение КПУ готовы войти ряд общественных лидеров с организациями. Они прекрасно понимают, что КПУ имеет перспективу взять от 6 до 10% голосов на парламентских выборах, а Крым имеет традиционно высокий процент электората поддерживающего левых. Сегодня коммунисты получили прекрасную возможность использовать Крым в качестве пилотного региона, где можно обкатать новые подходы и стратегии накануне парламентской кампании 2012 года».

Негативной составляющей данной ситуации, по мнению эксперта, является то, что «объективно игра Л.ГРАЧА может привлечь крупный капитал, который заинтересован в том, чтобы на левом фланге не было сильных конкурентов».

«Если КПУ будет выходить из коалиции (а, учитывая, что коммунисты отказались поддержать пенсионную и жилищную реформы, вероятность этого не так уж и мала), то Л.ГРАЧА могут использовать для дробления левых, выделив ему соответствующие ресурсы», - резюмировал Ю.РОМАНЕНКО.