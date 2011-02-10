Полохало: дети не виноваты, что должны учиться при нынешней власти

Председатель Комитета по вопросам науки и образования Владимир ПОЛОХАЛО обвиняет “власть ЯНУКОВИЧА-ТАБАЧНИКА” в антиевропейском видении роли образования.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции «БЮТ–Батьківщина», об этом В.ПОЛОХАЛО заявил газете «Вечерние вести».

“Дети не виноваты в том, что они должны учиться при власти ЯНУКОВИЧА-ТАБАЧНИКА, у которых свои, индивидуальные, антиевропейские видения роли образования”, - сказал он.

В.ПОЛОХАЛО считает, что за год пребывания при власти “януковичи-табачники нанесли большой вред образованию и науке”. «В демократическом, цивилизованном мире власть пытается брать на себя функцию финансирования образования. В Украине все наоборот, уменьшаются расходы на образование, квота госзаказа в вузе сокращается более чем на 40%, а на науку в этом году практически ничего не выделено (0,37% ВВП, что является самым низким показателем в мире). Зато увеличиваются расходы на содержание администрации президента и других чиновников», - отметил депутат.

По словам В.ПОЛОХАЛО, после таких «реформ» заявления министра образования, науки, молодежи и спорта Дмитрия ТАБАЧНИКА о том, что Украина планирует войти в европейское образовательное пространство, звучат не просто как цинизм, а как издевательство над украинцами и всем европейским образовательным пространством.

«Эта команда начала закрывать исключительно украинские школы, мотивируя тем, что там якобы не хватает учеников, учителей, надлежащего технического обеспечения и тому подобное. Родители и общество в целом ставятся в безвыходное положение, запугиваются властью и не способны отстоять сохранение школ», - отметил В.ПОЛОХАЛО.

По данным председателя Комитета, на Востоке страны под этой маркой планируется закрыть около 100 школ в этом году.

«В сущности, этот процесс напоминает русификацию, вытеснение украинского языка из образования и другие негативные процессы, которые мы уже наблюдали в советские времена», - убежден В.ПОЛОХАЛО.

Демографический фактор, по его словам, является теперь действительно вызовом, поскольку каждая пятая школа в сельской местности имеет малую наполняемость.

Чтобы остановить разрушительные процессы в образовании, определяющую роль, по мнению В.ПОЛОХАЛо, могут сыграть педагоги, дети и их родители, поскольку это все направлено против них и Украины в целом.

Для спасения малокомплектных школ депутат предлагает возобновить действие моратория на их закрытие, чтобы нынешняя власть «не злоупотребляла, не разрушала образование и не проводила его «советизацию» по ТАБАЧНИКУ».

В пресс-службе напомнили, что в 2009 году по инициативе В.ПОЛОХАЛО было принято постановление, которым запрещалось закрытие так называемых малокомплектных школ. Тогда был введен мораторий на закрытие малокомплектных школ в сельской местности. В постановлении предусмотрено, что снятие этого моратория может быть лишь в том случае, если будут ликвидированы все негативные последствия закрытия школы, и дети будут обеспечены всем необходимым для получения качественного образования.