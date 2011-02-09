Азаров: Нас ожидает очень непростой раунд переговоров с МВФ

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отмечает, что переговоры с Международным валютным фондом по пересмотру программы сотрудничества будут нелегкими.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на заседании Кабинета министров Украины.

«Нас ожидает очень непростой раунд переговоров», - сказал премьер.

Он отметил, что, вместе с тем, МВФ отмечает финансовую стабильность и рост экономики, требования к условиям продолжения программы остаются достаточно жесткими.

«МВФ настаивает на жестких подходах к бюджетной фискальной политике. С другой стороны, у нас есть свое видение, например, по проблеме приведения тарифов на тепло и энергоносители до уровня рыночных цен», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что в ходе переговоров правительство Украины пытается убедить МВФ в том, что существенно единоразово повышать тарифы нецелесообразно. «Мы доказываем, что в текущем году нет необходимости и экономического смысла одномоментно резко повышать тарифы. Мы настаиваем на поэтапном изменении тарифов в течение 2011 года, в соответствии с теми реалиями рынка, которые будут складываться, в первую очередь, для того, чтобы не срывать рост экономики, который наметился, и не снизить покупательную способность населения. Это для нас приоритет», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что средства МВФ сегодня в условиях неопределенности внешних рынков являются чрезвычайно важным фактором стабильности финансовой ситуации в Украине.

Как сообщал УНИАН, первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ надеется, что в результате переговоров с Международным валютным фондом удастся избежать необходимости повышения цены на газ для населения на 50% с 1 апреля текущего года.

Миссия МВФ под руководством Таноса АРВАНИТИСА с 1 по 11 февраля в Киеве проводит переговоры о втором пересмотре программы сотрудничества для предоставления третьего транша кредита.

4 февраля т.г. на брифинге премьер-министр Украины Н.АЗАРОВ сказал, что надеется, что условия продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом по программа stаnd-by будут пересмотрены.

Справка УНИАН. В ноябре 2008 года МВФ принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл.

В 2008-2009 годах Украина получила три транша кредита на общую сумму 12 млрд. долл. Четвертый транш в размере 3,8 млрд. долл. Украина рассчитывала получить в ноябре 2009 года, однако из-за проведения президентских выборов средства выделены не были.

После отставки правительства Юлии ТИМОШЕНКО новое правительство Николая АЗАРОВА по договоренности с МВФ закрыло действующую кредитную линию и начало сотрудничество с Фондом по новой программе.

Программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш данного кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл.