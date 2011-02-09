Онищук: изменения в Конституцию запутали сроки полномочий

Президент Института правовой политики, экс-министр юстиции Николай ОНИЩУК считает, что изменения в Конституцию Украины не решили проблему сроков проведения очередных выборов депутатов местных советов, сельских, поселковых и городских председателей, которая возникла в связи с решением Конституционного Суда Украины от 30 сентября 2010 года.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Н.ОНИЩУКА.

“Срок полномочий депутатов местных советов, сельских, поселковых и городских председателей, избранных по результатам выборов в октябре 2010 года, составляет 4 года, поскольку на день проведения выборов уже вступило в силу решение КСУ № 20-рп/2010 от 30 сентября 2010 года. А изменениями в Конституцию, внесенными Верховной Радой 1 февраля (вступили в силу 4 февраля 2011 года), определено, что очередные местные выборы должны проходить в последнее воскресенье октября 5-го года полномочий соответствующего совета или соответствующего председателя, избранных на очередных выборах”, - сказал Н.ОНИЩУК.

При этом эксперт отметил, что в разделе XV “Переходные положения” урегулированы даты проведения очередных выборов в парламент нынешней каденции и действующего президента и не содержат положений относительно даты проведения очередных выборов депутатов местных советов, сельских, поселковых и городских председателей, избранных по результатам выборов в октябре 2010 г.

“Хорошо известно, что законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратной силы. Таким образом, депутаты нынешней каденции получили мандат от избирателей на осуществление полномочий только на 4-летний срок, то есть, в соответствии с положениями Конституции Украины, которая действовала на момент их избрания. Это значит, что провести следующие очередные выборы депутатов местных советов, сельских, поселковых и городских председателей в последнее воскресенье октября 5-го года полномочий невозможно, поскольку они не имеют пятого года полномочий”, - отметил Н.ОНИЩУК.

Таким образом, по его словам, снова возникает очередная необходимость внести изменения в Конституцию, или же, на худой случай — получить разъяснение Конституционного Суда.

“Сложившаяся ситуация свидетельствует об аномальности примененного механизма внесения изменений в Основной Закон способом, не предусмотренным разделом XIII, — через решение Конституционного Суда”, - отметил экс-министр юстиции.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в Конституцию Украины” относительно проведения очередных выборов народных депутатов Украины, Президента Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей”.

Как сообщил на заседании парламента первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК, данным законом устанавливается 5-летний срок пребывания в должностях Президента Украины, народных депутатов и депутатов местных органов самоуправления и председателей местных органов власти.

Кроме того, «заполняется правовой пробел относительно сроков прекращения полномочий Верховной Рады Автономной Республики Крым, областного, районного, городского, поселкового и сельского советов, городского, поселкового и сельского председателя», - отметил А.МАРТЫНЮК.

По его словам, все они будут иметь 5-летний срок полномочий «только при условии избрания на очередных выборах».

«Все, кто будут избраны на внеочередных выборах, все равно во время очередных выборов будут переизбираться», - сказал он.

По словам вице-спикера, выборы в Верховную Раду АР Крым, местные советы и председателей местных советов будут проводиться в последнее воскресенье октября 5-го года полномочий.

А.МАРТЫНЮК подчеркнул, что данным законом определены даты очередных выборов народных депутатов Украины – последнее воскресенье октября 2012 года и Президента Украины – последнее воскресенье марта 2015 года.

3 февраля Президент Украины подписал этот закон.