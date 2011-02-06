Симоненко объяснил, зачем Компартии власть

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО убежден, что КПУ является единственной настоящей оппозиционной силой в Украине.

Об этом он заявил в интервью 5-му каналу.

"Мы единственная на сегодня политическая структура в обществе, которая выступает против как оппозиция этого политического курса и политической системы", - сказал он.

По словам П.СИМОНЕНКО, его соратники по партии, которые сейчас работают в исполнительных структурах власти, делают все возможное, чтобы эта структура работала на государство и на интересы граждан. П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что его политическая сила при определении каким образом действовать, решила, что должна быть активным участником в нынешней структуре власти, чтобы проводить свою борьбу. "На тех участках, где мы можем возглавить или принимать участие и можем помочь нашим людям, все для этого сделаем. Это и является идеологией и мотивацией участия в так называемых структурах власти", - сказал лидер КПУ.

П.СИМОНЕНКО также добавил, что сегодня существует неотложная необходимость в изменении политической системы.