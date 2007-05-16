Почему оказались нерезультативны переговоры Ющенко и Януковича

Народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ считает, что причиной нерезультативности переговоров между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ являются технические нюансы и разногласия в подходах к проведению досрочных выборов.

Такое мнение он высказал в эфире “5-го канала”.

"Мы тоже сегодня ожидали, что закончится вся юридическая часть, и мы выйдем на дату выборов, и выйдем на то, чтобы принять все законопроекты. Какая проблема изменила сегодня ситуацию, я думаю, никто сегодня сказать не сможет", - отметил Т. ЧОРНОВИЛ.

"Мы видим, что эта проблема признана обеими сторонами, вы слышали заявление ПЛЮЩА, секретаря СНБО. Очевидно, другая сторона тоже признала, что есть определенная логика в затягивании этого процесса. Значит, что-то нужно еще сделать..." - допустил депутат.

В то же время, по его словам, эта преграда техническая, иначе сторона Президента заявила бы о затягивании процесса коалицией.

Он также отметил, что другого пути выхода из этого кризиса как преждевременные выборы, к сожалению, не существует. "Проблема: как выйти из конфликта законно. Очевидно, видение разных сторон достаточно разное..." - цитирует Т.ЧОРНОВОЛА “Украинская правда”.

В то же время "нашеукраинец" Александр ТРЕТЬЯКОВ выразил мнение, что Партия регионов "идет на поводу у коммунистов и социалистов". "Это грустно, когда партии, в которых меньше трех процентов доверия, диктуют условия всей стране", - прибавил он.

А.ТРЕТЬЯКОВ призывал Партию регионов не поддаваться давлению этих партий. Он также предложил вернуть 4-процентный барьер для прохождения в ВР, чтобы подобные силы сошли с политической арены.

Как сообщал УНИАН, ранее заявлялось, что сегодня, 16 мая, будет определена дата проведения досрочных выборов. Однако сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Иван ПЛЮЩ, рассказывая об итогах встречи членов рабочей группы по подготовке досрочных выборов с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, сказал, что дата проведения досрочных парламентских выборов будет названа после достижения окончательных договоренностей между членами рабочей группы по их подготовке.

По словам И.ПЛЮЩА, в ходе работы группы стало понятно, что проблем больше, чем «мы себе их представляли".