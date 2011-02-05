В МИД расценивают заявление Тимошенко как политические спекуляции

Директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН расценивает как политические спекуляции заявление лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО относительно отправки украинских миротворцев в Кот-д`Ивуар.

Как говорится в переданном агентству УНИАН комментарии О.ВОЛОШИНА, Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз продемонстрировала «склонность к запредельному популизму и искажению фактов».

Директор Департамента информационной политики МИД назвал «полной ложью утверждение об «отсылке 60 украинских парней на чужую войну». В Кот-д`Ивуар по просьбе ООН Украина переводит только на три месяца часть миротворческого контингента, уже семь лет выполняющего аналогичную миссию в Либерии. Кроме того, все украинские миротворцы являются солдатами-контрактниками, добровольно выражающими готовность участвовать в миротворческой операции».

В этой связи О.ВОЛОШИН напомнил, что «данное еще в 2007 году Ю.ТИМОШЕНКО обещание отменить призыв и перевести всю украинскую армию на контрактный принцип комплектования так и не было выполнено ее правительством»

В настоящее время в миротворческой операции в Кот-д`Ивуаре участвуют военнослужащие ряда европейских стран, в частности, Франции, Польши и Румынии, так что поддержка Украиной этой миссии естественна с точки зрения той роли, которую наша страна традиционно играет в миротворческой деятельности ООН, подчеркнул О.ВОЛОШИН.

Он отметил, что переговоры с руководством ООН о направлении украинских миротворцев в Кот-д`Ивуар были начаты еще с правительством Ю.ТИМОШЕНКО, «и тогда никто из команды лидера БЮТ не возражал против соответствующего решения. Так что любые политические спекуляции на этой теме лишь демонстрируют беспринципность отдельных представителей украинской политической системы».

Как сообщал УНИАН, 4 февраля Верховная Рада одобрила решение Президента Украины о направлении миротворческого контингента для участия Украины в оказании поддержки Операции ООН в Кот-д’Ивуаре.

Согласно решению, предусматривается направить для участия Украины в оказании поддержки Операции ООН в Кот-д’Ивуаре миротворческий контингент общей численностью до 60 человек из числа миротворческого контингента Украины, который действует в составе Миссии ООН в Либерии, в сроки, определенные Советом Безопасности ООН, на период до трех месяцев.

В состав авиационной группы для оказания поддержки Операции ООН в Кот-д’Ивуаре планируется также дополнительно привлечь три боевых вертолета Ми-24.

Ю.ТИМОШЕНКО назвала безответственным это решение. «Это событие неординарное. Президент страны, который сам никогда не служил в армии при определенных обстоятельствах, у которого не служили в армии сыновья, который совсем не знает, что такое горе матерей, которые теряют своих сыновей на чужой войне. Он взял и своим одним поручением поставил под угрозу жизни шестидесяти украинцев, которых направил на чужую гражданскую войну», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии «Батькивщина» также обратила внимание на то, что депутаты очень быстро поддержали это решение В.ЯНУКОВИЧА. «Депутаты, которые давно уже потеряли совесть, мозги, давно потеряли какую-либо ответственность за свои голосования, которые относятся к большинству в Верховной Раде, сделали свой «одобрямс» этому указанию ЯНУКОВИЧА и направили людей на войну», - добавила она.

Справка УНИАН. Совет безопасности ООН и командования сил ООН в Либерии приняли решение усилить присутствие миротворцев в Кот-д’Ивуаре.

4 ноября 2010 года Верховная Рада одобрила решение Президента об участии миротворческого контингента Украины в оказании оперативной поддержки Миссии ООН в Кот-д’Ивуаре.

С 26 ноября украинские военнослужащие из состава 56-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных сил Украины Миссии ООН в Либерии обеспечивают оперативную поддержку Миссии ООН – патрулируют с воздуха проблемные территории.

В целом, в Кот-д’Ивуаре задания Миссии ООН выполняют 23 военнослужащих и 2 вертолета Ми-8 украинской вертолетной группы, которые базируются на территории международного аэропорта в городе Буаке.