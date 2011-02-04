В доме председателя Верховного суда проведен обыск

Работники Генеральной прокуратуры и ГУБОП МВД Украины провели обыск в доме председателя Верховного суда Украины Василия ОНОПЕНКО в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье "мошенничество" против его дочери Ирины.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в ВСУ.

"Поздним вечером вчера в частном помещении Председателя Верховного Суда Украины Василия ОНОПЕНКО следователем по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины ПАВЛИЕМ и работниками ГУБОП был сделан обыск. При этом следователь объяснил В.Онопенко, что это мероприятие проводится в рамках уголовного дела, возбужденного против его младшей дочки Ирины ОНОПЕНКО и предъявил постановление судьи Печерского районного суда Киева", - сказал собеседник агентства.

По его словам, исходя из наличия формальных оснований для обыска, В.Онопенко как владелец дома обеспечил следователю и работникам ГУБОП МВД Украины необходимы условия для проведения ими соответствующих действий.

"На следующий день В.Онопенко узнал, что по этому делу фигурирует не только его дочь, но и он как Председатель Верховного Суда", – отмечает источник.

Продолжая тему, собеседник подтвердил, что речь в деле действительного идет о займе И.ОНОПЕНКО денег, но не в сумме 300 тыс. долларов, как утверждают СМИ со ссылкой на Генпрокуратуру, а в сумме 50 тыс. у.е. "Генпрокуратура, как уж водится, очень специфически подошла к оценке событий и фактов. Прежде всего, чтобы «удивить» общество масштабностью «аферы», она несколько завысила сумму одолженного, потому что в действительности договор ссуды заключался на значительно меньшую сумму – 252 тыс. 500 гривен, что в то время равнялось 50 тысячам долларов. Настоящий договор был заключен еще 15 мая в 2008 г., вернуть деньги заемщик был должен до 1 декабря 2008 г.", - сказал собеседник.

При этом он обратил внимание, на то, что И.ОНОПЕНКО действительно не вернула одолженные деньги в указанный в договоре срок и, таким образом, одной из сторон договора не выполнено одно из главных его требований, в результате чего между сторонами – кредитором и заемщиком – возник типичный гражданско-правовой спор.

"Решение таких споров цивилизованным образом предусмотрено действующим гражданским законодательством. Очевидно, исходя из этого, заемщик (Валерий КСЕНЗЕНКО) обратился бы в суд с иском о взыскании с Ирины долга в судебном порядке", – отметил представитель ВСУ. Но, по словам источника УНИАН, иск в суд он (В.Ксензенко) почему-то подал лишь через два года с момента невыполнения договора – 31 января в 2011 г. Кроме того, заемщик уже на следующий день после подачи судебного иска, то есть 1 февраля в 2011 г., обратился в Генеральную прокуратуру с заявлением о привлечении заемщика и ее бывшего мужа Владимира КОТЛЯРОВА, подпись которого также стоит под соглашением, к уголовной ответственности.

Также, по словам собеседника, вызывает удивление тот факт, что уголовное дело против младшей дочки В.ОНОПЕНКО Генпрокуратурой было возбуждено чрезмерно оперативно – сразу после поступления заявления от истца, хотя закон (статья 97 УПК Украины) для проверки заявления отводит десять дней, на протяжении которых собираются объяснения от граждан, вытребуются документы и т.п.

Кроме того, собеседник обращает внимание на то, что дело возбудили, не получив объяснений от И.ОНОПЕНКО.

Учитывая изложенное, источник выражает уверенность, что инициаторов возбуждения этого уголовного дела фактические обстоятельства не интересовали. "Важно было использовать лишь формальный повод с ключевым словом «Онопенко»", – сказал собеседник агентства.

Интересно и то, отметил представитель ВСУ, что Генпрокуратура почему-то «ухватилась» за расследование преступления, которое по закону должна расследовать милиция.

По его мнению, не исключено, что «режиссеры» указанного “действа” ставят целью искусственно «привязать» В.Онопенко к этому уголовному делу, чтобы сделать из него организатора "мошенничества".

Более того, отметил собеседник, к такому мнению толкает полученная информация, что дело против младшей дочери В.ОНОПЕНКО было возбуждено через несколько дней после того, как он получил от некоторых лиц, "с недавних пор плотно опекающих судебную систему", «деликатное» предложение добровольно уйти с должности.

"В.ОНОПЕНКО был поставлен перед выбором: или он немедленно уходит в отставку, или его дочку «посадят», – сказал, подытоживая, собеседник УНИАН.

Справка. По данным издания "Коммерсантъ-Украина", Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении младшей дочери В. ОНОПЕНКО - Ирины ОНОПЕНКО. 1 февраля в ГПУ обратился гражданин В.КСЕНЗЕНКО с заявлением о привлечении к уголовной ответственности И.ОНОПЕНКО и ее мужа В.КОТЛЯРОВА по подозрению в мошенничестве.

И.ОНОПЕНКО и ее муж подозреваются в том, что они не вернули одолженные 300 тыс. долларов, часть из которых якобы потребовалась В.ОНОПЕНКО "для решения какого-то вопроса".

Журналистам издания удалось ознакомиться с постановлением о возбуждении дела. "В действиях КОТЛЯРОВ В. А. и ОНОПЕНКО И. В. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст.190 УК (" мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах")", - говорится в документе. Совершение указанного преступления подтверждается заявлением В.КСЕНЗЕНКО, а также копиями договоров займа и расписок.

Сегодня, 4 февраля, пресс-служба Генпрокуратуры подтвердила информацию о возбуждении уголовного дела ГПУ в отношении дочери председателя Верховного Суда В.ОНОПЕНКО Ирины.

"Да, действительно, такое дело есть. Оно возбуждено по части 4 статьи 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия", - сказали УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры.

В то же время, в ведомстве не сообщили о подробностях дела.

Стоит добавить, что в декабре 2010 года был задержан бывший первый заместитель министра юстиции Евгений КОРНЕЙЧУК, муж второй дочери В.ОНОПЕНКО, Лады. Сейчас он содержится в Лукьяновском СИЗО.