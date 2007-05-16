Янукович на Майдан не пришел

На Майдане Незалежности в Киеве завершился митинг сторонников коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявил народный депутат V созыва от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО поблагодарил участников акции за поддержку и заявил, что их участие «приближает разрешение конфликта в рамках Конституции и законов».

Представитель Партии регионов сообщил участникам акции, что сегодня состоялись переговоры между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, но «вопрос еще не решен».

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ планировал сегодня выступить перед участниками акции на Майдане. Косвенно указывали на возможное участие В.ЯНУКОВИЧА в митинге представители Службы государственной охраны, которые ориентировочно в 17.00 предприняли меры, необходимые для обеспечения безопасности премьер-министра.