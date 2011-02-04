Хосни Мубарак заявил о готовности уйти в отставку

Сегодня, 4 февраля, президент Египта Хосни Мубарак дал первое интервью с момента начала массовых акций протеста в его стране. Об этом со ссылкой на ВВС пишет "Коммерсант-Украина".

В интервью американскому телеканалу ABC News Хосни Мубарак сказал , что "сыт по горло" властью.

Президент Египта заявил, что готов уйти в отставку немедленно, но опасается, что страна погрузится в хаос, если он это сделает.

При этом он выразил опасение, что исламистское движение "Братья-мусульмане" воспользуется политическим вакуумом в случае его отставки, чтобы прийти к власти.

Мубарак отверг обвинения в том, что его сторонники имеют отношение к организации беспорядков, происходивших в последние два дня.

Египетский лидер заверил, что никогда не покинет страну. "Я умру на этой земле", - заявил Мубарак, добавив, что ему больно смотреть на то, как "египтянин борется с египтянином".

Мубарак также отметил, что в его планы никогда не входила передача власти в стране своему сыну Гамалю.