Хосни Мубарак заявил о готовности уйти в отставку
Но боится хаоса в стране
Сегодня, 4 февраля, президент Египта Хосни Мубарак дал первое интервью с момента начала массовых акций протеста в его стране. Об этом со ссылкой на ВВС пишет "Коммерсант-Украина".
В интервью американскому телеканалу ABC News Хосни Мубарак сказал , что "сыт по горло" властью.
Президент Египта заявил, что готов уйти в отставку немедленно, но опасается, что страна погрузится в хаос, если он это сделает.
При этом он выразил опасение, что исламистское движение "Братья-мусульмане" воспользуется политическим вакуумом в случае его отставки, чтобы прийти к власти.
Мубарак отверг обвинения в том, что его сторонники имеют отношение к организации беспорядков, происходивших в последние два дня.
Египетский лидер заверил, что никогда не покинет страну. "Я умру на этой земле", - заявил Мубарак, добавив, что ему больно смотреть на то, как "египтянин борется с египтянином".
Мубарак также отметил, что в его планы никогда не входила передача власти в стране своему сыну Гамалю.