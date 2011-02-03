Кожемякин: карточкой Мовчана за изменения в Конституцию голосовал Полянчич

Первый заместитель лидера фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей КОЖЕМЯКИН утверждает, что карточку для голосования народного депутата Павла МОВЧАНА перед голосованием за изменения в Конституцию забрали представители фракции НУ-НС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КОЖЕМЯКИН заявил сегодня журналистам.

По его словам, в СМИ появилась информация со ссылкой на П.МОВЧАНА, что он не голосовал за изменения в Конституцию, поскольку находился на больничном.

«Но это неправда. Этот депутат через депутатов из фракции НУ-НС попросил, чтобы они забрали его карточку. Я могу назвать фамилию человека, который зашел в нашу фракцию и забрал карточку господина МОВЧАНА и проголосовал возле себя. Это господин ПОЛЯНЧИЧ», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.