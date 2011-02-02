Милиция запросила данные на студентов-журналистов

Ректор Тернопольского национального педагогического университета Владимир КРАВЕЦ заявляет, что на высшее учебное заведение со стороны милиции не оказывалось никакого давления.

В этом он заверил корреспондента УНИАН во время телефонного разговора.

«Никакого давления на ректорат и студентов нет. Просто в рамках расследования уголовного дела правоохранителей заинтересовали двое студентов. Но поскольку нет уверенности, а только подозрения, правоохранители по закону и закону о милиции об оперативно-розыскной деятельности оформили запрос на всю группу, чтобы не бросать тень только на двух людей», – объяснил В.КРАВЕЦ.

По его словам, милиционеры сразу получили список студентов, но "...без мобильных телефонов: у нас такой информации нет", – отметил В.КРАВЕЦ.

Обращение правоохранителей ректор назвал рабочим вопросом. «Нет никаких проблем, нет преследований, это был рабочий вопрос. Но кто-то на уровне подразделений сфотографировал запрос милиции и отдал «Свободе», и сделали пиар. Для нас это смешно, смеемся над этим вместе со студентами», – сказал В.КРАВЕЦ.

Он добавил, что пытался выяснить, кто именно создал ажиотаж из обычного обращения правоохранителей. «Вот у меня уже есть объяснение всех четырех работников, которые были в цепочке, по которой прошло это обращение. И все утверждают, что они документ не фотографировали и никому фотокопию не передавали. Еще не исключаю, что этот документ лежал на столе у секретарши в деканате и в это время его кто-то мог сфотографировать, даже студенты», – считает В.КРАВЕЦ.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы ВО «Свобода», в Тернополе милиция собирает информацию о студентах-журналистах университета. В частности, ректору университета поступило письмо от заместителя начальника отдела Управления МВД в Тернопольской области Т.АШИРОВА с просьбой предоставить списки студентов 1-го курса филологического факультета по направлению подготовки “журналистика” с указанием полных анкетных данных и номеров мобильных телефонов. Информацию о студентах правоохранители требуют предоставить в кратчайшие сроки.

В свою очередь, в отделе общественных связей Тернопольского областного управления милиции подтвердили факт упомянутого обращения к руководству педуниверситета, и заверили, что оно никоим образом не связано с политикой или давлением на журналистов, а вызвано расследованиям уголовного дела, касающегося торговли людьми.