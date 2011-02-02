Янукович освободил Васильева от должности заместителя главы АП
19:56, 02 февраля 2011Политика
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“Таких людей не хватает в ВР”
|Геннадій ВАСИЛЬЄВ
В ВР, считает А.ГЕРМАН, не хватает специалистов в области права, каковым является Г.ВАСИЛЬЕВ, поэтому он будет продолжать заниматься в парламенте тем же, чем занимался на должности заместителя главы АП, - защитой прав человека, демократизацией правовой системы Украины. “Г.ВАСИЛЬЕВ, - призналась А.ГЕРМАН, - стал для меня открытием года – как специалист и как человек”.
Ранее сообщалось, что 4 февраля ВР намеревается рассмотреть вопрос о сложении депутатских полномочий теми парламентариями, которые одновременно работают в исполнительных структурах власти.
Г.ВАСИЛЬЕВ занимал должность заместителя главы АП с апреля 2010 года. В 2003-2004 годах был генеральным прокурором Украины. Уроженец Донецка.
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