Янукович освободил Васильева от должности заместителя главы АП

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом освободил с должности заместителя главы Администрации президента Геннадия ВАСИЛЬЕВА. Как объяснила в комментарии УНИАН заместитель главы АП Анна ГЕРМАН, “это была личная просьба Г.ВАСИЛЬЕВА”. По ее словам, он возвращается на работу в Верховную Раду, поскольку является народным депутатом, избранным по списку Партии регионов.

В ВР, считает А.ГЕРМАН, не хватает специалистов в области права, каковым является Г.ВАСИЛЬЕВ, поэтому он будет продолжать заниматься в парламенте тем же, чем занимался на должности заместителя главы АП, - защитой прав человека, демократизацией правовой системы Украины. “Г.ВАСИЛЬЕВ, - призналась А.ГЕРМАН, - стал для меня открытием года – как специалист и как человек”.

Ранее сообщалось, что 4 февраля ВР намеревается рассмотреть вопрос о сложении депутатских полномочий теми парламентариями, которые одновременно работают в исполнительных структурах власти.

Г.ВАСИЛЬЕВ занимал должность заместителя главы АП с апреля 2010 года. В 2003-2004 годах был генеральным прокурором Украины. Уроженец Донецка.