Во Львове прохожие получили тысячи "повесток" в прокуратуру

Во Львове активисты “Батькивщины”, одетые в форму сотрудников НКВД, развадали прохожим тысячи символических повесток в прокуратуру

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовской областной партийной организации Всеукраинского объединения “Батькивщина”.

“Среди обвинений, которые предъявлены прохожим, отмечены: «Вы считаете Степана Бандеру Героем Украины», «Вы хотите дешевый газ», «Вы требуете обещанную Януковичем минимальную пенсию 1200 грн.», «Вы хотите налоговых каникул для малого и среднего бизнеса», «Вы отказываетесь давать взятки чиновникам». На обратной стороне «повестки» указаны фамилии политиков, против которых власть начала террор, предъявив абсурдные обвинения. Это в первую очередь Юлия ТИМОШЕНКО, Юрий ЛУЦЕНКО, Игорь ДИДЕНКО, Алексей МАКАРЕНКО, Богдан ДАНИЛИШИН и др.”, - отмечается в сообщении.

Участники акции призвали львовян информировать о каких-либо случаях давления и преследований со стороны власти по телефону «горячей» линии партии: 032 242 13 89, который указан в «повестке».

«Таким способом мы решили привлечь внимание к проблеме, которая чрезвычайно сильно сегодня волнует общество – это уголовные преследования известных политиков-оппозиционеров. Фактически сегодня любой может оказаться на их месте», - объяснил идею акции председатель Львовской областной «Батькивщины» Роман ИЛИК.

Он призвал людей не молчать и сообщать обо всех попытках давления. «Есть пример ректора УКУ о. Бориса ГУДЗЯКА, известной писательницы Марии МАТИОС. Вот чего больше всего боится нынешняя власть – сильных и смелых личностей. Если мы докажем им, что не боимся и не молчим – у них ничего не выйдет. Только так мы удержим демократию», - сказал Р.ИЛИК.

По его словам, такие акции активисты «Батькивщины» проведут во всех районах Львовской области. «Люди реагируют абсолютно адекватно, говорят лишь об одном – что нужно бороться с этой властью, потому что терпение уже на пределе», - сказал Р.ИЛИК.