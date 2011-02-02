Тимошенко догадывается, почему ее не пустили в Брюссель

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО считает, что отказ Генеральной прокуратуры в разрешении на ее поездку в Брюссель вызван страхом власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам перед очередным посещением Главного управления ГПУ по расследованию особо важных дел.

«Я думаю, что они боялись не того, что я не вернусь, а боялись того, что я вернусь», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, лидер партии «Батькивщина» отметила, что будет советоваться со своими адвокатами относительно возможного представления других ходатайств о возможности выехать за пределы Украины в рамках избранной в отношении ее подписки о невыезде.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура отказала Ю.ТИМОШЕНКО в возможности посетить Брюссель, где она планировала провести ряд встреч, в частности, с Президентом Европарламента Ежи БУЗЕКОМ.

По информации Отдела связей со СМИ Генпрокуратуры, следователь мотивировал свой отказ тем, что на указанное время назначены следственные действия по делу. Кроме того, есть оперативные данные о том, что Ю.ТИМОШЕНКО намерена воспользоваться поездкой за границу, чтобы покинуть Украину и уклониться от следствия, отмечалось в сообщении Генпрокуратуры.