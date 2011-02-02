В четверг, 3 февраля, в 11:00 в Институте Горшенина в рамках спецпроекта: «Первый год президентства Виктора Януковича. Итоги» состоится круглый стол «Демократия по-украински».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

Как изменилась за год ситуация со свободой слова, свободой прессы, свободой собраний в Украине?

Какова перспектива украинской оппозиции?

Кто сегодня ответственен за защиту прав и свобод граждан Украины?

Участники круглого стола:

1. Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО – народный депутат Украины (Партия регионов).

2. Сергей СОБОЛЕВ – народный депутат Украины (БЮТ), глава оппозиционного правительства.

3. Андрей ЕРМОЛАЕВ – директор Национального института стратегических исследований.

4. Кость БОНДАРЕНКО – политолог, заместитель председателя политической партии «Сильная Украина».

5. Александр ГОЛУБ – народный депутат Украины (КПУ).

6. Оксана РОМАНЮК – представитель Международной организации «Репортёры без границ».

7. Светлана ФРАНЧУК – президент Международной общественной организации «Дом Свободы Украина».

8. Соня КОШКИНА – шеф-редактор интернет-портала LB.ua

9. Алексей ГАРАНЬ – политолог, руководитель Школы политической аналитики при НаУКМА.

10. Василий СТОЯКИН – директор Центра политического маркетинга.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62; (098) 343-62-11.

Адрес Института Горшенина: г.Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3-й этаж).

