Круглый стол «Демократия по-украински»
В четверг, 3 февраля, в 11:00 в Институте Горшенина в рамках спецпроекта: «Первый год президентства Виктора Януковича. Итоги» состоится круглый стол «Демократия по-украински».
Организатор круглого стола – Институт Горшенина.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
Как изменилась за год ситуация со свободой слова, свободой прессы, свободой собраний в Украине?
Какова перспектива украинской оппозиции?
Кто сегодня ответственен за защиту прав и свобод граждан Украины?
Участники круглого стола:
1. Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО – народный депутат Украины (Партия регионов).
2. Сергей СОБОЛЕВ – народный депутат Украины (БЮТ), глава оппозиционного правительства.
3. Андрей ЕРМОЛАЕВ – директор Национального института стратегических исследований.
4. Кость БОНДАРЕНКО – политолог, заместитель председателя политической партии «Сильная Украина».
5. Александр ГОЛУБ – народный депутат Украины (КПУ).
6. Оксана РОМАНЮК – представитель Международной организации «Репортёры без границ».
7. Светлана ФРАНЧУК – президент Международной общественной организации «Дом Свободы Украина».
8. Соня КОШКИНА – шеф-редактор интернет-портала LB.ua
9. Алексей ГАРАНЬ – политолог, руководитель Школы политической аналитики при НаУКМА.
10. Василий СТОЯКИН – директор Центра политического маркетинга.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62; (098) 343-62-11.
Адрес Института Горшенина: г.Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3-й этаж).