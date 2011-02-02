Эксперт намекает Януковичу, что его может ждать судьба Лукашенко

Отказ следователя Генеральной прокуратуры в выезде в Брюссель лидера «БЮТ-Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО для встречи с президентом Европарламента Ежи БУЗЕКОМ можно расценивать как демарш со стороны официального Киева по отношению к Европейскому Союзу.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал эксперт Института Горшенина Владимир ЗАСТАВА.

«На протяжении последних двух недель прошения Ю.ТИМОШЕНКО о выезде в Европу отклонялись следователем по формальным признакам. Окончательный же отказ, который был оглашен по возвращении Виктора ЯНУКОВИЧА из Давоса, носит немного демонстративный характер. Не исключено, что высказывания ТИМОШЕНКО о руководящей роли Банковой в ее деле имеют под собой основания», - считает эксперт.

В.ЗАСТАВА отметил, что это далеко не первый поступок официального Киева, который можно расценивать как определенный демарш в отношении Европы. Он напомнил, что ранее В.ЯНУКОВИЧ, в отличие от европейских политиков, официально поздравил Александра ЛУКАШЕНКО с победой на выборах Президента Беларуси.

«В этом смысле украинской власти необходимо четко понимать, к чему может привести подобная политика. ЛУКАШЕНКО пошел ва-банк. Готов ли к этому официальный Киев? Примечательно, что решение по ТИМОШЕНКО совпало по времени с введением санкций ЕС в отношении ЛУКАШЕНКО», - подчеркнул В.ЗАСТАВА.

По его словам, в Институте Горшенина считают решение Генпрокуратуры о запрете поездки Ю.ТИМОШЕНКО в Брюссель ошибкой. «Ряд экспертов и юристов неоднократно заявляли, что в обвинениях против чиновников Ю.ТИМОШЕНКО отсутствует состав преступления. Этим, в частности, объясняется задержка передачи дел в суд. С другой стороны, неоднократно говорилось, что подобными гонениями власть только привлекает излишнее внимание к ТИМОШЕНКО. Для политика забвение – это политическая смерть. В нашем случае происходит обратное. Являются ли эти действия власти политическими, прагматичными? Нет. Они носят эмоциональный характер», - считает эксперт.

Также В.ЗАСТАВА отметил, что Украина фактически входит в избирательную кампанию. «Необходимо помнить, что ТИМОШЕНКО, ЛУЦЕНКО, КОРНИЙЧУК, против которых возбуждены уголовные дела, являются руководителями оппозиционных парламентских партий. Почему-то у нас об этом никто не говорит, тогда как в Европе это имеет первоочередное значение», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура 31 января отказала Ю.ТИМОШЕНКО в возможности посетить Брюссель, где она планировала провести ряд встреч, в частности, с Президентом Европарламента Ежи БУЗЕКОМ.

По информации Отдела связей со СМИ Генпрокуратуры, следователь мотивировал свой отказ тем, что на указанное время назначены следственные действия по делу. Кроме того, есть оперативные данные о том, что Ю.ТИМОШЕНКО намерена воспользоваться поездкой за границу, чтобы покинуть Украину и уклониться от следствия, отмечалось в сообщении Генпрокуратуры.