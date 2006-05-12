”Помаранчевые” и коммунисты бойкотируют мэра Полтавы

Сегодня в пятый раз мэр Полтавы Анатолий КУКОБА не смог собрать внеочередную сессию городского совета.

Как передает корреспондент УНИАН, как и раньше (3, 4, 5 и 8 мая), на внеочередную сессию не явились представители большинства (депутаты от фракций БЮТ, СПУ, «Наша Украина» и КПУ).

Сам А.КУКОБА заявил, что может инициировать референдум по выражению недоверия депутатам от большинства.

Как сообщал УНИАН, представители четырех политических сил нового горсовета Полтавы - «Нашей Украины», БЮТ, СПУ и КПУ – призывают новоизбранного депутата Верховной Рады Украины 5-го созыва и мэра Полтавы А.КУКОБУ определиться с местом своей дальнейшей работы.

С 1990 года А.КУКОБА переизбирался мэром Полтавы и с 2002 года, после избрания народным депутатом, совмещал руководство Полтавой и работу в парламенте. В 2006 году А.КУКОБА баллотировался в ВР по списку Партии регионов.

В Полтавском горсовете на выборах 26 марта 2006 года БЮТ получил 19 мандатов, Партия регионов - 17, «Наша Украина» - 7, КПУ - 4 и СПУ - 3 мандата.