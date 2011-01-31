Карасев думает, что запрет Тимошенко ехать в Брюссель выгоден всем

Политолог Вадим КАРАСЕВ считает, что невозможность выезда в Брюссель выгодна самой лидеру партии «Батьківщина», экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом В.КАРАСЕВ заявил в интервью корреспонденту УНИАН.

Вмешательство в конфликт власти и Ю.ТИМОШЕНКО «сделало бы позицию Европы более уязвимой. Это дало бы возможность нынешней власти обвинять в том, что европейцы необоснованно берут под защиту Юлию ТИМОШЕНКО, а ТИМОШЕНКО исключительно ищет свою защиту у европейцев. Так что, если посмотреть на эту проблему с точки зрения ТИМОШЕНКО, то в выезде она сама не так уж заинтересована», - сказал В.КАРАСЕВ.

«В данном случае для европейцев главное, чтобы не было новых примеров выборочного правосудия, чтобы к ТИМОШЕНКО не применяли меры задержания», - также сказал В.КАРАСЕВ.

Он отметил, что на самом деле Европейскому Союзу не очень важно, выпустят или нет Ю.ТИМОШЕНКО в Брюссель, но для них важным является, чтобы в Украине не было «выборочного правосудия».

Кроме того, по словам В.КАРАСЕВА, представители украинской власти в любом случае могут оправдаться перед Европой, сославшись на то, что запрет на выезд Ю.ТИМОШЕНКО – это решение правоохранительных органов, на которые власть формально не может влиять.

Как сказал В.КАРАСЕВ, такое решение является выгодным и для украинской власти. «Что касается выезда или невыезда, в конце концов, украинская власть может сказать, что это решение правоохранительных органов, которые являются процессуально независимыми, и европейцам на это ответить будет в общем-то что-то трудно», - сказал политолог, подчеркнув при этом, что европейцы не хотят глубоко вмешиваться в конфликт между властью и оппозицией в лице Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 января, следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины отказал экс-премьер-министру Ю.ТИМОШЕНКО в удовлетворении ее ходатайства о возможности осуществить поездку за границу.

По информации Отдела связей со СМИ Генпрокуратуры, следователь мотивирует свое решение тем, что на указанное время назначены следственные действия по делу. Кроме того, есть оперативные данные о том, что Ю.ТИМОШЕНКО намерена воспользоваться поездкой за границу, чтобы покинуть Украину и уклониться от следствия, отмечают в Генпрокуратуре.