ПР планирует сократить 100 нардепов?

Народный депутат Украины, лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что в планах Партии регионов - внесение изменений в Конституцию, которыми количество народных депутатов предусмотрено сократить с 450-ти до 350-ти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, в Партии регионов «хотят создать под ЯНУКОВИЧА какой-то там конституционный совет» с тем, чтобы «окончательно закрепить, легитимировать свою власть».

А.ЯЦЕНЮК высказал убеждение, что парламент очень быстро примет изменения в Конституции Украины в части перенесения сроков выборов. В то же время он отметил, что когда дойдет дело до изменений в Конституцию в части основных положений – распределение власти, функций Президента, судебной, законодательной и исполнительной ветвей власти, прокуратуры, «там будет серьезная и жесткая дискуссия».

«Я надеюсь, что здесь и Венецианская комиссия, и наши западные партнеры могут нам оказать помощь, потому что это единственный путь, которым хоть как-то можно ограничить влияние провластной Партии регионов и Президента ЯНУКОВИЧА», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, один из планов Партии регионов заключается в том, чтобы изменения в Конституцию подать под прикрытием сокращения количества народных депутатов до 350 человек. «Это будет очень популярная реформа? Правда?», - спросил он.

А.ЯЦЕНЮК спрогнозировал также, что к этому будет добавлена «ликвидация депутатской неприкосновенности полностью», и это будет делаться с тем, чтобы народ положительно воспринял изменения в Конституцию.

Как отметил А.ЯЦЕНЮК, если такие изменения будут приняты, «то, в принципе, парламент можно закрывать», поскольку он не будет иметь никакого влияния на политическую ситуацию, на политические процессы в Украине.