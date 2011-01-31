Сына и брата Луценко вызывали в ГПУ, потому что они напугали следователя

В Генеральной прокуратуре заявляют, что сын и брат экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО в действительности вызывались для дачи пояснений по поводу угроз в адрес следователя во время заседания Апелляционного суда города Киева.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генпрокуратуры, в СМИ в последнее время бурно обсуждается тема о якобы вызовах на допросы в Генеральную прокуратуру сына и брата Ю.ЛУЦЕНКО.

В действительности, говорится в сообщении, руководство Главного управления по расследованию особо важных делах Генеральной прокуратуры проводило проверку обстоятельств, изложенных в рапорте следователя, который беспокоился за безопасность и здоровье своей семьи в связи с угрозами, высказанными членами семьи Ю.ЛУЦЕНКО во время заседания Апелляционного суда.

Для дачи пояснений по этому поводу в прокуратуру и были приглашены сын и брат Ю.ЛУЦЕНКО, которым разъяснены требования действующего законодательства и отмечена недопустимость подобных действий в дальнейшем.

На этом проверка была завершена.