В СИЗО уверяют, что Луценко сможет писать даже в карцере

Экс-министру внутренних дел Юрию Луценко, который находится в СИЗО, никто не запрещал писать.

Об этом заявил начальник этого СИЗО Сергей Старенький, сообщает газета "Сегодня".

"Пользоваться бумагой и ручкой в изоляторе не запрещено. Мало того, если теоретически допустить, что Луценко посадят в карцер, то эти канцтовары ему оставят", - сказал он.

Ранее депутат из фракции НУНС Юрий Грымчак заявил, что у Луценка отобрали бумагу и ручку.