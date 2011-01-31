В СИЗО уверяют, что Луценко сможет писать даже в карцере
08:20, 31 января 2011Политика
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К сведению тех, кто еще не сидел
Экс-министру внутренних дел Юрию Луценко, который находится в СИЗО, никто не запрещал писать.
Об этом заявил начальник этого СИЗО Сергей Старенький, сообщает газета "Сегодня".
"Пользоваться бумагой и ручкой в изоляторе не запрещено. Мало того, если теоретически допустить, что Луценко посадят в карцер, то эти канцтовары ему оставят", - сказал он.
Ранее депутат из фракции НУНС Юрий Грымчак заявил, что у Луценка отобрали бумагу и ручку.
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