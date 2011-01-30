В Белополье собирают деньги на нового Сталина

В городе Белополье Сумской области коммунисты собирают пожертвования на восстановление памятника Иосифу Сталину, уничтоженному в Запорожье.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Сумском областном комитете Компартии Украины.

«В Белопольский райком КПУ идут коммунисты и беспартийные, для которых имя Иосифа Виссарионовича – это страница нашей славной истории. Приносят добровольные взносы – кто сколько может, приобщаясь к общему делу, начатому коммунистами и ветеранами Запорожской области», – сообщили в обкоме КПУ.

«Так, к примеру, один из белопольчан – Михаил СОХАНЬ – сделал взнос в размере 100 гривен, за что ему Белопольский райком КПУ выразил благодарность», - отмечается в сообщении.