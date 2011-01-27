Эксперт: коррупцию в вузах поощряют студенты и их родители

Эксперт Института Горшенина Марина ТКАЧЕНКО считает, что коррупцию в вузах поощряют сами студенты и их родители.

Такое мнение она высказала в комментарии, переданном в УНИАН Институтом Горшенина.

«Феномен коррупции в вузах во многом связан с тем, что высшие учебные заведения превратились в фабрику по производству дипломов», - отметила эксперт.

По словам М.ТКАЧЕНКО, ни одна из сторон не заинтересована в содержании и качестве процесса обучения. «Низкие зарплаты преподавателей не способствуют росту мотивации, студенты же (и их родители) коррупцию охотно поощряют. Зачем учиться, если можно заплатить? Рынок по производству рефератов, дипломных и курсовых работ и даже диссертаций как бы сообщает студенту: все покупается и продается, напрягаться не надо», - отметила эксперт.

М.ТКАЧЕНКО сказала, что сегодняшний день на рынке труда ценятся вовсе не знания и компетенция, а какие-то другие качества, к образованию прямого отношения не имеющие.

«Жизненный успех зависит не от уровня подготовки, а от совершенно других факторов, в ряду которых: наличие связей, статус родителей, финансовый базис семьи. То есть, у нас в стране в сфере конвенциональных ценностей произошли серьезные мутации и неизвестно, может ли эта ситуация нормализоваться. Что думает молодой человек? Он думает, что, вообще говоря, хорошо жить можно и без диплома, но с дипломом спокойнее – пусть он будет на всякий случай», - считает М.ТКАЧЕНКО.

По ее мнению, преодолеть коррупцию в ВУЗах можно только в ходе очень сложного комплексного действия по возвращению в общество базовой ценности образования. «Мало кто понимает, что для государства это – стратегема номер один, основной вектор развития. Иначе нам не преодолеть отставания в области науки, инженерии, высоких технологий. Мы очень льстим себе, когда говорим, что у нас страна с высоким процентом образованного населения. Диплом о высшем образовании в последнее время к образованности имеет крайне косвенное отношение», - полагает эксперт.