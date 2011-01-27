Наша Украина предупреждает о возможной международной изоляции страны

Партия «Наша Украина» заявляет, что давление власти на независимые СМИ может привести к международной изоляции Украины.

Как говорится в переданном агентству УНИАН заявлении, «Наша Украина» отмечает, что судебная система Украины все больше «превращается в орудие для обслуживания интересов провластных политиков и их искаженного представления о гражданских правах и свободах».

По убеждению партии, в этом ряду стоит и решение Высшего административного суда, которым он отказал независимым вещателям - “5 каналу”, ТВі и СТБ - в удовлетворении их кассационных жалоб относительно частот вещания, незаконно отобранных в интересах близкого к председателю СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО медиа-холдинга U.A. Inter Media Group.

«Этим самым высокий суд не только принял заведомо незаконное решение в интересах одного из нынешних высокопоставленных лиц, но и сознательно или неосознанно стал инструментом беспрецедентного наступления на свободу слова, начатого год назад», - отмечают в “Нашей Украине”.

По мнению авторов заявления, следствием такой политики станет фактическая международная изоляция Украины, которая отразится на ее имидже и европейских перспективах.

В заявлении отмечается, что ряд авторитетных международных структур уже подверг острой критике действия действующей власти в сфере свободы слова и гарантирования демократических свобод. «Бесспорно, такая оценка станет негативным сигналом для иностранных инвесторов. Таким образом, несущественные, с точки зрения нынешних власть предержащих, вопросы могут нанести существенный ущерб украинской экономике и, в конечном итоге, каждому украинцу», - отмечают в «Нашей Украине».

Партия поддерживает намерение вышеупомянутых телеканалов обжаловать судебное решение в Верховном Суде и Европейском суде по правам человека.

«Наша Украина» настаивает на соблюдении прав независимых СМИ и в дальнейшем не будет оставлять без внимания попытки власти скрыть правду и ограничить гражданские свободы, в частности свободу слова – неопровержимое завоевание Помаранчевой революции», - говорится в заявлении.

В «Нашей Украине» убеждены, что любые покушения на свободу слова найдут достойный отпор украинского общества. «Ведь именно общество, а не нынешняя власть, заинтересовано в существовании в стране свободы слова. Без демократических ценностей не возможен дальнейший прогресс Украины как свободной и успешной страны», - подчеркивают авторы заявления.