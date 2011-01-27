Янукович – один из самых бедных Президентов в мире (по декларации)

Зарплата Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА - одна из самых маленьких среди его коллег. К такому выводу пришли журналисты украинского Центра журналистских расследований, сравнив доходы руководителей разных стран, сообщает LB.ua.

По сумме совокупных доходов В.ЯНУКОВИЧ на третьем месте с конца списка. Согласно официальным данным, украинский лидер получает почти 30 тысяч долларов США в год и имеет еще 136 тысяч на банковских счетах.

У двух других президентов, опередивших В.ЯНУКОВИЧА в антирейтинге, зарплата и того меньше: глава Афганистана Хамид КАРЗАЙ довольствуется 525 долларами зарплаты (набегает 6300 долларов в год) и хранит почти 20 тысяч «зеленых» в банке. На втором же месте - глава Зимбабве Роберт МУГАБЕ с 18 тысячами долларов зарплаты.

К слову, в исследовании журналисты учитывали не только зарплату, но и прочие поступления в «семейные бюджеты». Например, банковский счет самого обеспеченного Президента на планете - Барака ОБАМЫ - пополнился солидной суммой, прилагавшейся к Нобелевской премии мира за 2009 год, - 1,4 миллиона долларов. Общий годовой доход Б.ОБАМЫ составил 5,5 миллиона долларов.