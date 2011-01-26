Яценюк требует запретить закрытие украиноязычных школ

Народный депутат Украины, лидер партии «Фронт Змін», Арсений ЯЦЕНЮК требует запретить реорганизацию и ликвидацию государственных и коммунальных общеобразовательных учебных заведений с государственным языком обучения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Фронт Змін”, А.ЯЦЕНЮК внес в Верховную Раду Украины законопроект «О внесении изменений в статью 11 Закона Украины «Об общем среднем образовании» (№8015), где предлагает дополнить часть шестую статьи 11 Закона «Об общем среднем образовании» таким абзацем: «Реорганизация и ликвидация (закрытие) государственных и коммунальных общеобразовательных учебных заведений с государственным языком обучения (украиноязычных школ) запрещается».

А.ЯЦЕНЮК подчеркивает, что при нынешней власти, которая “контролирует всех чиновников, в том числе в сфере образования, ситуация с изучением украинского языка в стране все ухудшается, в школах сокращается количество украинских классов, а некоторые украиноязычные школы оказались под угрозой закрытия”.

Он отмечает, что примером очередного наступления на украинское образование является попытка закрытия национальной специализированной украиноязычной школы №3 в Лисичанске Луганской области, которая в 1991 году стала единственной украинской школой в городе и получила статус национальной. В ней обучаются около 200 учеников не только из города, но и из близлежащих поселков, среди которых, - дети с проблемами зрения и диагнозом ДЦП.

По его словам, еще один пример - так называемая «оптимизация» общеобразовательной школы №111 в Петровском районе Донецка, в результате которой ее планируется закрыть. В статусе украинской эта школа существует 15 лет, в ней обучаются 239 детей. Всего в Донецке работают 154 школы и только около 30 из них - украиноязычные.

А.ЯЦЕНЮК подчеркивает, что «власть сознательно сужает доступ детей к обучению на украинском языке, уничтожая таким образом украинское мировосприятие в регионе и культивируя неуважение к государственному языку, а соответственно – к государству в целом».

Лидер партии «Фронт Змін» напоминает, что 10 миллионов украинцев проживают в России, однако в этой стране, “очевидно, не хватает государственных культурных, образовательных и информационных заведений для удовлетворения социально-культурных потребностей украинского меньшинства”, в частности, на всю Россию нет ни одной украиноязычной школы, украинский язык и некоторые украиноведческие предметы изучаются в базовом школьном плане в нескольких школах Москвы, Томска, Самары и Республики Башкортостан. Он напоминает, что Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества.

А.ЯЦЕНЮК требует от правительства Украины обеспечить открытие школ с украинским языком обучения и заведений с изучением украинского языка для удовлетворения образовательных потребностей украинцев, проживающих в России.