Сегодня решится судьба Тимошенко

Cегодня участники переговоров по коалиции решат главный вопрос: признают ли право Блока Тимошенко выдвигать кандидатуру премьер-министра. Об этом газете «Дело» сообщил член БЮТ Андрей Шкиль.

«Предварительно удалось согласовать главный принцип — и я думаю, что 12 числа может быть снят вопрос по шестому пункту», — сказал Шкиль.

Однако относительно подписания сегодня соглашения о создании коалиции «Нашей Украины», БЮТ и СПУ он выразил сомнения. «Я сомневаюсь, что это состоится 12 мая, — сказал Шкиль. — Но то, что это (создание коалиции) состоится — это 100%».

Напомним, как заявлял ранее член политсовета Социалистической партии Иосиф Винский, 12 мая «Наша Украина», БЮТ и СПУ могут подписать соглашения по коалиции. «Мы пока что не дошли до разногласий и пишем (в коалиционном соглашении. — «ДЕЛО») то, что нас объединяет», — сказал он.

В свою очередь, «Наша Украина» не согласна с позицией БЮТ и настаивает на том, чтобы сначала согласовать программу деятельности бедующей коалиции, и только потом обсуждать кандидатуру. «Сначала — принципы о том, что делать. А потом — кому делать», — сказал член политсовета «Нашей Украины» Владимир Стретович. Он также сообщил, что сегодня утром пройдет заседание политсовета блока, однако вопрос о создании коалиции 12 мая не внесен в повестку дня.

Обозреватель