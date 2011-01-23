Тимошенко призвала украинцев объединиться ради смены власти
Говорит, план действий простой
Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО призывает украинцев объединиться ради смены действующей власти.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на Софийской площади в Киеве перед участниками вече по случаю Дня Соборности Украины.
«Вопрос в том, смогли мы за 20 лет ли независимости объединиться с волей, моралью и честью, чтобы построить жизнь так, чтобы никто нас не унижал? Ответ очевиден – нет. И если мы сегодня будем полагаться на очередные политические объединения спесивых политиков - мы не сможем объединиться и победить. Поэтому наш план действий прост – единение, единение не вокруг политиков, а друг с другом, человека с человеком ради четкого видения, какой будет Украина», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув, что сегодня нет «донецких или киевских, крымских или львовских, а есть единая украинская нация».
Обращаясь к участникам вече, лидер партии «Батькивщина» отметила, что каждый из присутствующих должен знать, что у нас есть шанс на парламентских выборах честно сменить действующую власть, «если к тому времени они не сделают что-то такое, что нам не захочется свергнуть эту власть».