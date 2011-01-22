На Софийской площади в Киеве людей звали «на фронт борьбы с режимом»

Народный депутат Украины от партии «Народная самооборона» Тарас СТЕЦЬКИВ призывает всех украинцев объединиться и разворачивать борьбу против нынешней власти в каждом городе и селе.

На этом он акцентировал сегодня во время митинга в Киеве на Софийской площади, посвященному Дню Соборности Украины.

«По-видимому, уже ни у кого нет сомнения, кто пришел к власти - к власти пришла орда, натуральная антиукраинская орда, которая действует по тому же принципу, по которому действовали большевики и коммунисты: террором и запугиванием», - сказал депутат.

«На этой сцене мог стоять и выступать ЛУЦЕНКО, но он в тюрьме. Так же преследуются сотни активистов «налогового Майдана», сотням людей устраивают обыски, и эта власть всем нам говорит, что от нас уже ничего не зависит. И мы должны дать ответ на этот вызов», - считает Т.СТЕЦЬКИВ.

«Нам не время сейчас делиться на партии, организации и играться в амбиции. Единственное, что мы можем подарить этой власти - это наш раздор и нашу разъединенность», - отметил политик.

Т.СТЕЦЬКИВ призвал “творить широкий народный фронт борьбы с нынешним режимом, куда должны войти все: партийные и беспартийные, верующие и неверующие, общественные деятели и политики. «И этот широкий фронт борьбы за украинское государство - это наш с вами момент истины”, - сказал депутат.

«Мне пришлось быть одним из организаторов того большого Майдана 2004 года, - напомнил Т.СТЕЦЬКИВ. - И скажу вам, что мы тогда выиграли только потому, что были заодно, мы были дисциплинированы, мы слушали своих проводников и мы хорошо знали свою цель. И это мы должны сейчас повторить, и будет победа».