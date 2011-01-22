Для Гриценко День Соборности стал «праздником со слезами на глазах»

Сегодня в Украине сложилась такая ситуация, когда День Соборности государства стал «праздником со слезами на глазах» для миллионов граждан, от Донецка до Волыни, от Крыма до Сумщины.

Об этом, как сообщили УНИАН в партии «Гражданская позиция», заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, председатель “Гражданской позиции” Анатолий ГРИЦЕНКО во время выступления на вече по случаю Дня Соборности Украины на Софийской площади в Киеве.

«День Соборности показал, нас объединяют не партии и не политики, нас объединяют проблемы и собственная тревога за то, чтобы Украина состоялась как европейское государство», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, люди сегодня понимают, что нас объединяет и кто нас разъединяет, и это нужно донести до всех.

«За период правления ЯНУКОВИЧА никто не почувствовал, что его семья живет увереннее, лучше и с оптимизмом смотрит в завтрашний день. Никто не верит, что после судебной реформы ЯНУКОВИЧА можно пойти в суд и без взятки защитить свои права. Никто не верит, что Украина ЯНУКОВИЧА, и, которую он строит для людей, будет европейским государством, которое будет проводить самостоятельную политику. Нет таких людей на этой площади и нет таких по всей Украине. Нет в Луганске, нет во Львове, Черкассах, Виннице, нигде», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Председатель «Гражданской позиции» подчеркнул, что “власть ЯНУКОВИЧА делает ставку на силу, на давление, на штыки”. «Поэтому хочу, чтобы ЯНУКОВИЧ услышал то, что я скажу: На штыках сидеть очень неудобно и долго удержаться не удастся», - отметил он.