Политолог: деньги любят тишину, а тут взрывы

00:32, 22 января 2011
Политика
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Комментируют Гарань и Фесенко

Политологи не исключают ни политических, ни криминальных версий организации взрывов, произошедших 20 января в Макеевке возле торгового центра и возле центрального входа в административное здание госпредприятия "Макеевуголь".

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразили на пресс-конференции в Киеве руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир ФЕСЕНКО и научный директор школы политической аналитики Киево-Могилянской академии Алексей ГАРАНЬ.

"Мы можем делать только предположение. В целом, нагнетание напряженности в обществе с тем, чтобы оправдать наличие сильной руки - этот сценарий отработанный и он применялся во время прихода ПУТИНА к власти. Такое было и у нас в конце 90-х годов... События в Макеевке, если они спровоцированы, могут вписываться в тот сценарий, когда пытаются повышать роль силовых структур - СБУ и МВД", - сказал А.ГАРАНЬ.

По мнению политолога, о таком сценарии свидетельствуют также факты задержания руководителя представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине Нико ЛАНГЕ, преследование активистов некоторых общественных организаций, которыми искусственно нагнетается напряженность, чтобы "показать свою незаменимость нынешней власти и чтобы перекрыть ЯНУКОВИЧУ движение в западном направлении и толкнуть его в восточном направлении". "Говорить о том, что вчерашние события в Макеевке - это использовано властью, опять же нельзя сказать ни "да", ни "нет"", - убежден он.

В то же время В.ФЕСЕНКО пока сомневается, что взрывы в Макеевке являются провокацией спецслужб. "Это произошло во время визита Президента в Японию, где он призывает инвесторов вкладывать деньги. Всем известно, что деньги любят тишину, а здесь - взрывы. Как-то это не вяжется. Если речь идет о целенаправленной стратегии усиления роли силовых структур, то это откровенное создание тоталитарного режима. Но я не думаю, что эта вся чрезвычайщина в их интересах, это очень рискованная игра. С точки зрения политтехнологий, такие средства могут используются или во время избирательных кампаний, или для создания режима чрезвычайного положения. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим. Пока я сторонник криминальной версии", - объяснил политолог.

"Я не склонен к тому, чтобы сейчас в любое событие вкладывать политический контекст", - подчеркнул В.ФЕСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, утром 20 января 2011 года в Макеевке прогремели два взрыва - возле торгового центра и возле центрального входа в административное здание госпредприятия "Макееввуголь". В результате обоих взрывов повреждения получили здания, потерпевших нет. Вблизи одного из мест взрыва на стене был обнаружен прикрепленный конверт, в котором содержалось требование выплатить большую сумму денег "от людей, известных в Макеевке". В письме также указаны механизмы и порядок передачи денег.

В этот же день Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ из-за событий в Макеевке сократил свой визит в Японию. Планировалось, что по возвращению в Киев В.ЯНУКОВИЧ проведет совещание с руководителями силовых ведомств.

Президент Украины поручил правоохранительным органам принять соответствующие меры безопасности во всех регионах Украины для защиты наших сограждан, ввести усиленный вариант несения службы стражами порядка.

 

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