Ющенко на Крещение не изменил традиции (фото)
17:58, 19 января 2011Политика
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Экс-президент побывал в Мамаевой Слободе
Лидер партии «Наша Украина», Президент Украины (2005-2010) Виктор Ющенко в день Крещения Господнего посетил церковь Покрова Пресвятой Богородицы на территории центра народоведения «Мамаева Слобода» в Киеве.
После молитвы в храме Виктор Ющенко, согласно с народным обычаем, по традиции искупался в крещенской воде.
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