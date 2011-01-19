Ющенко на Крещение не изменил традиции (фото)

Лидер партии «Наша Украина», Президент Украины (2005-2010) Виктор Ющенко в день Крещения Господнего посетил церковь Покрова Пресвятой Богородицы на территории центра народоведения «Мамаева Слобода» в Киеве.

После молитвы в храме Виктор Ющенко, согласно с народным обычаем, по традиции искупался в крещенской воде.