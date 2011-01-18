Азаров: Украина не имеет отношения к украинской библиотеке в Москве

Кабинет министров Украины рассмотрит возможность создания в Москве украинской библиотеки, которая будет в собственности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил сегодня в эфире «5-го канала».

«Мы, думаю, такой вопрос рассмотрим в ближайшее время», - сказал он.

Комментируя последние события вокруг Библиотеки украинской литературы в Москве, Н.АЗАРОВ сказал: «Со стороны украинского правительства, со стороны Министерства иностранных дел, посла Украины предпринимаются все необходимые действия для того, чтобы библиотека работала и осуществляла все свои действия в соответствии с законодательством России».

В то же время он отметил, что библиотека является собственностью московского правительства.

«К этой библиотеке Украина не имеет никакого отношения. Наши действия были бы совсем другими, если бы это была наша библиотека или сотрудники были бы гражданами Украины. Наши действия были бы более решительными и более жесткими», - заявил премьер-министр, подчеркнув, что Кабмин может только рекомендовать российской стороне, чтобы ее действия в этой ситуации «проходили в соответствии с нормами, которые, на мой взгляд, являются естественными».

«Случай этот вызывает у меня безусловное сожаление, и мы об этом сообщили нашим российским коллегам», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2010 года отдел борьбы с экстремизмом МВД РФ во время обыска изъял из Библиотеки украинской литературы в Москве более 50 книг для проведения психолого-лингвистической экспертизы. Работники милиции в электронном каталоге набрали слово «национализм», и изъяли все издания, в которых было обнаружено это слово.

24 декабря посол Украины в РФ Владимир ЕЛЬЧЕНКО сообщил, что книги из библиотеки изъяты в рамках уголовного дела по факту распространения экстремистской литературы.