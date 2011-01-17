Майдан перекрыли металлическим забором (фото)

10:35, 17 января 2011
Политика
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17 и 22 января - акции

Территорию вокруг монумента на Майдане Независимости в Киеве перекрыли металлической оградой.

Концертную сцену, которая стояла на площади во время новогодне-рождественских праздников, демонтировали. На ее месте оставили несколько больших палаток.

Часть площади еще занимает каток. На ней и вокруг площади дежурит милиция, военнослужащие и курсанты МВД.

Как известно,  сегодня в Киеве будут митинговать предприниматели. 22 января пройдут акции ко Дню Соборности Украины.

Фото Gazeta.ua

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