Майдан перекрыли металлическим забором (фото)
10:35, 17 января 2011Политика
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17 и 22 января - акции
Территорию вокруг монумента на Майдане Независимости в Киеве перекрыли металлической оградой.
Концертную сцену, которая стояла на площади во время новогодне-рождественских праздников, демонтировали. На ее месте оставили несколько больших палаток.
Часть площади еще занимает каток. На ней и вокруг площади дежурит милиция, военнослужащие и курсанты МВД.
Как известно, сегодня в Киеве будут митинговать предприниматели. 22 января пройдут акции ко Дню Соборности Украины.
Фото Gazeta.ua
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