Майдан перекрыли металлическим забором (фото)

Территорию вокруг монумента на Майдане Независимости в Киеве перекрыли металлической оградой.

Концертную сцену, которая стояла на площади во время новогодне-рождественских праздников, демонтировали. На ее месте оставили несколько больших палаток.

Часть площади еще занимает каток. На ней и вокруг площади дежурит милиция, военнослужащие и курсанты МВД.

Как известно, сегодня в Киеве будут митинговать предприниматели. 22 января пройдут акции ко Дню Соборности Украины.

Фото Gazeta.ua