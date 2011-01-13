Регионал напал на журналиста Украинской правды (добавлено видео)

Депутат от Партии регионов Алексей Журавко накинулся на журналиста "Украинской правды" и пытался выхватить у него фотокамеру.

Инцидент произошел в четверг на втором этаже Верховной Рады.

Журналист "Украинской правды" обратился к Журавко с вопросом в связи с подготовкой материала об использовании депутатами запрещенных сирен и "мигалок" на своих автомобилях.

Журавко ответил: "У тебя совесть есть? Посмотри на меня!"

Журавко является инвалидом, передвигается на коляске.

На повторный вопрос, что его инвалидность не является основанием для использования "мигалок", депутат ответил руганью.

Когда он увидел, что журналист снимал это на фотоаппарат в режиме видео, депутат попытался выхватить камеру со словами: "Я запрещаю себе снимать".

Комментируя этот инцидент лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов назвал поведение Журавка неприемлемым.

"Все мы ездим по городу, и это не совсем правильно, когда начинает использовать мигалки кто-то другой, если это не машина "Скорой", или Министерства по чрезвычайным ситуациям", - сказал Ефремов.

Он пообещал провести с Журавко воспитательную работу.

"Я объясняю ему, и объясню довольно доходчиво", - сказал Ефремов.

Украинская правда