НУ: власть копирует российские стандарты «диалога» с обществом

Партия «Наша Украина» требует от Генеральной прокуратуры Украины прекратить репрессии против украинских журналистов, общественных и культурных деятелей.

Как говорится в заявлении партии, переданном агентству УНИАН, также «Наша Украина» требует проверить законность действий следственных органов внутренних дел и принять соответствующие меры прокурорского реагирования.

В заявлении отмечается, что нынешняя украинская власть настойчиво копирует российские стандарты «диалога» с гражданским обществом, в частности, вчера украинская милиция перешла на новый уровень такого «диалога».

Обыск, изъятие техники и привод в милицию журналистки Елены БЕЛОЗЕРСКОЙ «стал досадным примером обращения власти к средствам массовой информации», - говорится речь в заявлении.

«Это была спланированная акция, проведенная с нарушением норм Закона Украины "О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов". Ее цель очевидна - запугать журналистов, вынудить их не публиковать материалов, не желательные для власти», - отмечается в заявлении.

В «Нашей Украине» подчеркивается, что ситуация со сбором правоохранительными органами информации об украинской писательнице, лауреата Шевченковской премии Марии МАТИОС на том основании, что коммунистам не нравятся ее литературные произведения, выглядит как проявление «чьей-то болезненной или и просто неадекватной прихоти».

«К сожалению, украинская правоохранительная система берет на вооружение стандартные «эфэсбэшные» методы работы - запугивание, провокации и прямое «прессование» общественных деятелей и независимых журналистов», - подчеркивают в «Нашей Украине».

В то же время, говорится в заявлении «Нашей Украины», «для нынешней власти установленный коммунистами в Запорожье памятник Сталину, признанного судом виновным в геноциде украинского народа, является абсолютно законным объектом, который украинские правоохранительные органы усердно охраняют, а его уничтожение преследуется как терроризм».