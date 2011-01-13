Янукович сегодня проведет заседание по укреплению демократии
06:18, 13 января 2011Политика
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И утверждению верховенства права
13 января под председательством Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА состоится заседание Комиссии по укреплению демократии и утверждению верховенства права
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, заседания начнется в 11.00 в Администрации Президента Украины (ул. Банковая, 11).
Аккредитация представителей СМИ проводится до 09.30 13 января по тел: 255-74-02, 255-78-44, 255-63-18.
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