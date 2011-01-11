Кабмин обещает завтра позаботится о национальной памяти

Завтра на заседании правительства будет рассмотрено Постановление Кабинета Министров Украины «О создании Украинского института национальной памяти» - как научно-исследовательского бюджетного учреждения при Кабинете Министров Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Кабмина.

Пресс-служба правительства заявляет, что правительство Украины не принимало никаких решений о ликвидации Киевского Музея Украинской Народной Республики – «ни указанного музея, ни какого-либо другого». (Вероятно, речь идет о Музее Украинской народной революции 1917-1921 гг., который по состоянию на 10 января стоял опечатанным).

«В действительности, во исполнение Указа Президента Украины «Об оптимизации центральных органов исполнительной власти», происходит реорганизация Украинского института национальной памяти, структурным подразделением которого является Музей Украинской Народной Республики», - говорится в заявлении. Также отмечается, что «завтра на заседании правительства будет рассмотрено Постановление КМУ «О создании Украинского института национальной памяти» - как научно-исследовательского бюджетного учреждения при Кабинете Министров Украины».

В пресс-службе заверили, что «работа музея УНР, равно как и Национального музея «Мемориал памяти жертв голодомора», Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр», Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы», которые подчинены Украинскому институту национальной памяти, безусловно, будет продолжена».

«Более того, необходимы средства на функционирование этих учреждений правительство уже предусмотрело в Государственном бюджете на 2011 год», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти, согласно которому, в частности, был ликвидирован Украинский институт национальной памяти. Вместо этого отдельным указом создан Институт национальной памяти как научно-исследовательское бюджетное учреждение при Кабмине.

Решение вызвало острую критику со стороны историков и национально-патриотических кругов.