Историки возмущены решением Януковича и заявлениями Герман

Превращение Института национальной памяти в научно-исследовательское учреждение - это ликвидация единственного органа власти, ответственного за формирование государственной политики национальной памяти.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Центра исследований освободительного движения. (УНИАН: 9 декабря Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом поручил Кабинету министров создать Украинский институт национальной памяти как научно-исследовательское бюджетное учреждение при правительстве).

“Власть в который раз отступает от общеевропейских принципов организации гуманитарной сферы. Последним указом ЯНУКОВИЧ, по сути, завершил ликвидацию государственной политики национальной памяти в Украине”, – отметил историк Владимир ВЯТРОВИЧ.

В свою очередь, директор Национального музея “Тюрьма на Лонцкого” Руслан ЗАБИЛЫЙ отметил, что “по установившейся европейской практике Институты национальной памяти создавались в странах, переживших оккупацию или тоталитарный режим, в виде органов власти и со специфическими функциями: от рассекречивания архивов карательных органов, открытия ранее замалчиваемых или искажаемых пропагандой страниц истории до формирования концепций учебников по истории, изменения топонимии и люстрации”.

По мнению ВЯТРОВИЧА, есть смысл существования Института национальной памяти лишь как государственного органа. "Со вчерашнего дня Институт нацпамяти в Украине ликвидирован юридически и фактически".

По его словам, в Украине это означает, что ликвидирован единственный орган государственной власти, который отвечал за формирование политики национальной памяти.

"Соответственно - прекращена как таковая государственная политика в этой сфере через ликвидацию специальных полномочий Института, закрепленных Положением об УИНП и Законом Украины “О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине”, - считает исследователь.

“Создание научного института с аналогичным Институту нацпамяти названием - это глумление над функциями государственной политики памяти, ведь он не сможет оказывать никакого влияния на процессы и осуществлять государственную политику. Если же говорить о новосозданном научно-исследовательском учреждении, то оно будет дублировать работу институтов Национальной академии наук и в таком формате является лишним”, - добавил В.ВЯТРОВИЧ.

Как отметили в Центре исследований освободительного движения, на этом фоне заявления Анны ГЕРМАН о “сохранении” Института национальной памяти "выглядят либо непрофессиональными, либо пустой риторикой для прикрытия реальных последствий, поскольку деятельность института в новом статусе не предусматривает возобновления его прежних полномочий".

Центр исследований освободительного движения отмечает, что при руководстве В.ЯНУКОВИЧА произошла системная ликвидация государственной политики национальной памяти. По мнению историков, ее этапами стали: попытки закрытия архивов, незаконное давление на историков и политическое вмешательство в академическую дискуссию вокруг вопросов Голодомора, политических репрессий и освободительного движения; исключение из школьных учебников истории целых периодов и исторических фигур; назначение на должность главы Украинского института национальной памяти коммуниста Валерия СОЛДАТЕНКО, что "наряду с главой Госкомархивов Ольгой ГИНЗБУРГ поставило отрасль под контроль коммунистической партии"; публичное возражение В.ЯНУКОВИЧЕМ против Голодомора как акта геноцида; давление на журналистов и медиа относительно освещения тем украинской истории; ликвидация Украинского института национальной памяти как органа власти.