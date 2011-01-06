Против коменданта Налогового Майдана возбудили уголовное дело

Против коменданта палаточного городка "Налоговый Майдан" Олега АХТЫРСКОГО возбуждено уголовное дело и взята подписка о невыезде.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Общее Дело».

Как отмечается в сообщении, сегодня около 11.00 во время допроса в следственном управлении ГУ МВД в г. Киеве О.АХТЫРСКОМУ было выдвинуто обвинение в совершении преступления по ч.2, ст. 24 (преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч.1, ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в больших размерах) Уголовного кодекса Украины.

Как отметили в пресс-службе, речь идет о повреждении гранитного покрытия Майдана Незалежности во время установления палаточного городка.

"Гражданское движение «Общее Дело» считает такие обвинения ничем не обоснованными, видит их лишь основанием для репрессий активистов Майдана-2 и инструментом для запугивания и деморализации активной части общества", - отмечается в заявлении пресс-службы.

Исходя из изложенного участники ГД «Общее Дело» призывают всех сознательных граждан принять участие во всеукраинской акции протеста против политических преследований, которая начнется 17 января в 10.00 в Киеве на ул. Банковой возле Администрации Президента.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года двум участникам акции протеста предпринимателей на Майдане Незалежности и против Налогового кодекса судами избраны меры пресечения в виде ареста и подписки о невыезде.

Как отметили в киевской милиции, оба задержанных обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 194 (умышленное повреждение чужого имущества) и 293 (грубое групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса Украины.